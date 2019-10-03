Путин загадал желание на заседании клуба "Валдай" — видео

В тот момент, когда российский лидер находился между двумя выпускниками МГИМО — Алиевым и Токаевым, лидер Азербайджана предложил ему загадать желание.

В рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил российскому лидеру Владимиру Путину загадать желание.

Ранее Путин отметил, что на заседании клуба "Валдай" фактически можно отмечать День МГИМО, поскольку президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев окончили именно это высшее учебное заведение.

В тот момент, когда российский лидер находился между двумя выпускниками МГИМО — Алиевым и Токаевым, лидер Азербайджана предложил Путину загадать желание. И президент России не отказался от этого предложения.

— Моё желание заключается в том, чтобы результаты нашей работы носили практическую пользу в реальной политике, чтобы наши дискуссии помогали лучше понять позиции различных стран, — отметил президент РФ.

Напомним, Лайф вёл прямую трансляцию заседания клуба "Валдай", которое проходило сегодня в Сочи. Главной темой дискуссии был рост влияния Востока на мировой порядок.