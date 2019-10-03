Модератор "Валдая" назвал сегодняшнее заседание переломным для клуба — видео

Модератор пленарного заседания клуба "Валдай" Фёдор Лукьяненко назвал сегодняшнюю дискуссию переломной.

— Мне показалось, что содержания было достаточно. Я в конце сказал, что это переломный момент валдайского клуба — это чистая правда. Потому что можно зажигать много, ярко и интересно, но любая организация стремится, чтобы влиять на реальные события, — сказал он Лайфу.

Также на вопрос о присутствии на мероприятии сотрудников ЦРУ Лукьяненко ответил, что он точно не их представитель.

Напомним, Лайф вёл прямую трансляцию заседания клуба "Валдай". Главной темой дискуссии был рост влияния Востока на мировой порядок. Путин высказался против создания новых военных блоков наподобие НАТО. Также глава РФ сравнил международные отношения с "мировым оркестром".