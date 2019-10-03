В черновом сценарии "Игры престолов" Дейенерис убила Кхала Дрого из мести

Джордж Мартин рассказал в интервью, что в изначальной версии Матерь Драконов затаила обиду на своего мужа за убийство брата.

В черновом сценарии "Игры престолов" Дейенерис Таргариен убила своего мужа Кхала Дрого из мести, рассказал в интервью изданию Express автор цикла "Песнь Льда и Пламени" и сценарист сериала Джордж Мартин.

Поклонники сериала помнят, что Визерис продал свою сестру предводителю дотракийцев, чтобы тот помог ему завоевать Железный трон. Однако, когда притязания последнего из Таргариенов стали непомерными и он несколько раз угрожал Дейенерис, Кхал Дрого убил её брата, вылив ему на голову расплавленное золото.

В первых сериях шоу Матерь Драконов хладнокровно отнеслась к гибели родственника и встала на сторону мужа, однако, по заявлению Мартина, в черновой версии брат и сестра были куда более близки, поэтому девушка затаила обиду и решила отомстить супругу.

— Когда наступит подходящий момент, она убьёт своего мужа, чтобы отомстить за брата, — говорится в сценарии. Такое развитие событий должно было показать зрителям решительность характера Дейенерис.

При этом в итоговой версии супруга Кхала душит его подушкой, но не из мести, а чтобы облегчить страдания любимого.