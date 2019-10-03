Путин прокомментировал прошлогодние слова о рае

Президент России Владимир Путин в ходе заседания клуба "Валдай" прокомментировал своё прошлогоднее заявление о неизвестной судьбе агрессоров в случае нападения на нашу страну, а также о россиянах, которые попадут в рай.

— Мы все всегда одинаково близки к господу, и он определит, где нам находиться после окончания нашего земного пути, — заявил Путин в ответ на вопрос модератора: "За этот год мы к раю ближе стали?"

При этом российский лидер отметил, что за прошедший год ситуация с мировой безопасностью ухудшилась из-за выхода США из Договора о РСМД.

Напомним, в ходе прошлогоднего заседания клуба "Валдай" президент России Владимир Путин заявил, что ядерное оружие РФ не предусматривает того, что нанесёт удар первым, а также сказал, что в случае атаки на нашу страну "мы, как мученики, попадём в рай, а они просто сдохнут".