В США арестован мужчина, подравшийся из-за кепки с девизом Трампа на русском

В прошлом месяце подозреваемый избил посетителя ресторана и отобрал у него головной убор с надписью "Сделаем Америку снова великой".

Полиция района Хермоза-Бич (штат Калифорния) арестовала мужчину, подозреваемого в избиении посетителя бара, который носил кепку с предвыборным девизом Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой", написанном на русском языке, сообщает Daily Breeze.

Инцидент произошёл 2 сентября. Посетитель ресторана, 32-летний Дэвид Дельгадо, подошёл в туалете к другому гостю заведения и поинтересовался, что написано на его кепке. После этого он ударил мужчину по лицу, потерпевший упал, а злоумышленник продолжил избиение.

Подозреваемый забрал с собой головной убор и скрылся. Установить его местонахождение удалось по камерам видеонаблюдения. Спустя месяц после произошедшего Дельгадо был арестован в собственном доме.

В настоящий момент мужчина находится в тюрьме по обвинению в ограблении и причинении серьёзных травм, сумма его залога составляет 100 тысяч долларов.

Кепка с девизом Трампа стала известна благодаря американскому актёру Алеку Болдуину, который перевёл лозунг "Make America great again" на ломаный русский и выложил фото в "Инстаграм".

Случай в Хермоза-Бич не первый, когда скандал разгорался вокруг головного убора с этой надписью. В апреле мужчина из Сан-Франциско отрубил руку американцу за то, что тот сбил с его головы бейсболку с девизом.