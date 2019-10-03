В МИД Украины сообщили о планах провести обмен заключёнными на следующей неделе

Очередной обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной может состояться на следующей неделе. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале ТСН сообщил глава МИД Незалежной Вадим Пристайко.

— Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, это буквально на следующей неделе, мы планируем ещё более масштабный обмен, — заявил Пристайко.

Министр также напомнил о плане президента Украины Владимира Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе при помощи ряда шагов, в числе которых разведение войск и выплата пенсий местным жителям.

Напомним, 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен пленными по формуле "35 на 35". Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках достигнутых договорённостей.