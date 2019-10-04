В США три человека погибли и ещё трое пострадали при крушении лёгкого самолёта

Rescue crews are here from a couple different agencies.— Megan Banta (@MeganBanta_1) 3 октября 2019 г.
Some people working around the plane, but not clear what they’re doing yet pic.twitter.com/6L82nnNBwH
В США в районе города Лансинг, штат Мичиган, разбился лёгкий одномоторный самолёт, три человека погибли, ещё трое госпитализированы в тяжёлом состоянии, сообщает Lansing State Journal со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA).
На борту находились два пилота и четыре пассажира. Самолёт направлялся из Индианаполиса в международный аэропорт Лансинга.
Updated story: https://t.co/zHGfFLiVbX— Megan Banta (@MeganBanta_1) 3 октября 2019 г.
We’re still adding more details, so keep checking back
В сообщении отмечается, что погодные условия были далеки от идеальных, стоял туман, однако неизвестно, что именно стало причиной крушения. Самолёт, очевидно, находится на последнем заходе перед посадкой, поскольку он не был сильно повреждён и не загорелся, отмечается в сообщении.
FAA и Национальное управление по безопасности транспорта США приступили к расследованию инцидента. Крушение стало самым смертоносным авиапроисшествием в истории города Лансинг, подчёркивает издание.
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