На Кубе прошла встреча Дмитрия Медведева и Рауля Кастро

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с первым секретарём Центрального комитета Компартии Кубы Раулем Кастро, сообщается на сайте Кабмина России. Встреча прошла в рамках визита главы правительства России на Кубу.

Дмитрий Медведев написал у себя на странице в " Фейсбуке ", что встреча в Гаване позволит укрепить русско-кубинские отношения, реализовать ряд проектов в различных сферах в долгосрочной перспективе.

— Сегодняшние переговоры завершились подписанием целого ряда документов, которые продвинут наше сотрудничество. Мы выступаем против ужесточившейся в последние месяцы экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США и полностью поддерживаем справедливые требования Гаваны о её прекращении, — отметил премьер-министр России.