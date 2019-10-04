Роберта Де Ниро обвинили в дискриминации женщины

По предварительным данным, он позволял себе оскорбительные выражения в адрес своей сотрудницы.

Грэм Чейз Робинсон, бывшая сотрудница американского актёра Роберта Де Ниро, обвинила звезду в дискриминации по половому признаку и подала против него иск на сумму 12 миллионов долларов. Причиной иска, по данным портала Variety, стали сексистские выражения в адрес женщины со стороны Де Ниро. В частности, якобы он называл её своей "офисной женой".

— Он не принимает идею того, что мужчины должны относиться к женщинам как к равным. Его не волнует, что дискриминация по половому признаку на работе нарушает закон. Мисс Робинсон — жертва такого отношения, — говорится в иске.

В то же время портал отмечает, что со стороны Де Ниро к женщине тоже есть претензии. Ещё в августе его компания подала против Робинсон иск на шесть миллионов долларов, обвинив её в растрате денег фирмы и нарушении трудовой дисциплины. Например, она якобы постоянно смотрела Netflix на рабочем месте.

Как сообщал Лайф, прошлой зимой голливудский актёр Роберт Де Ниро также оказался в центре другого скандала, когда с криками набросился на водителя. Позднее он объяснил это срывом на фоне бракоразводного процесса с женой.