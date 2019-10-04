Высмеивающая британский парламент картина Бэнкси продана за рекордные $12 млн

Как отметили организаторы аукциона, итоговая сумма картины в пять раз превысила её первоначальную оценочную стоимость.

Очередная картина британского уличного художника Бэнкси установила рекорд: на аукционе дом Sotheby's полотно под названием Devolved Parliament было продано за рекордные 9,9 миллиона фунтов стерлингов (около 12 миллионов долларов). Притом сами торги продлились примерно 13 минут. Таким образом, картина стала самой дорогостоящей из тех, что выставлялись на продажу.

Devolved Parliament представляет собой полотно внушительных размеров — четыре на два с половиной метра. На нём представлен зал британского парламента, где вместо членов палаты общин заседают шимпанзе и орангутаны.

Также само название содержит игру слов. Словосочетание имеет безобидное юридическое значение. Например, этот термин используется в отношении автономных законодательных собраний Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, которым парламент Великобритании передал часть своих полномочий. Однако само по себе первое слово devolved может иногда использоваться в значении "деградация" ("вырождение").

Ранее в Великобритании уничтожили знаменитые граффити Бэнкси о Брексите, а в родном городе художника обнаружили его старую работу.