Лидер Кубы заявил, что встретится с Путиным в октябре в Москве

3

Мигель Диас-Канель. Фото © Официальный сайт президента России

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что планирует в октябре прилететь в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Я передал особые приветствия президенту Владимиру Путину, которому я подтвердил приглашение посетить Кубу, когда позволит его рабочий график, и с кем у меня будет возможность провести переговоры вновь в конце этого месяца в Москве, — заявил кубинский лидер после переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Отметим, что последняя встреча лидеров двух стран состоялась второго ноября прошлого года. Ранее Лайф сообщал, что в ходе своего двухдневного визита на Кубу Дмитрий Медведев встретился с Раулем Кастро.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×