Лидер Кубы заявил, что встретится с Путиным в октябре в Москве

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что планирует в октябре прилететь в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

— Я передал особые приветствия президенту Владимиру Путину, которому я подтвердил приглашение посетить Кубу, когда позволит его рабочий график, и с кем у меня будет возможность провести переговоры вновь в конце этого месяца в Москве, — заявил кубинский лидер после переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Отметим, что последняя встреча лидеров двух стран состоялась второго ноября прошлого года. Ранее Лайф сообщал, что в ходе своего двухдневного визита на Кубу Дмитрий Медведев встретился с Раулем Кастро.