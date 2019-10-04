Космические войска России могут получить 50 новых типов систем вооружения

Около 50 новейших разработок ведётся в настоящее время для переоснащения Космических войск ВКС России, сообщает Министерство обороны РФ.

— Для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведётся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения, — отметили в ведомстве.

Среди главных задач ВКС — нахождение в постоянной готовности для предупреждения ракетной угрозы, освоение новых образцов военной техники, а также запуск космических аппаратов военного и двойного назначения и баллистических межконтинентальных ракет.

Космические войска отмечают в России 4 октября свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году с космодрома Байконур был запущен первый искусственный спутник Земли.