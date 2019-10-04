За неделю 42 летательных аппарата провели разведку у границ России

Российские истребители 27 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.

В течение прошедшей недели вблизи российских границ были зафиксированы 42 летательных аппарата, которые вели разведку территории РФ. Такие данные приводятся в инфографике, опубликованной газетой Вооружённых сил России "Красная звезда".

Как отмечается, чтобы не допустить возможного нарушения границ нашей страны, российским истребителям дежурных сил ПВО 27 раз приходилось подниматься в воздух по тревоге. В итоге нарушений воздушного пространства России допущено не было, говорится в материалах военного ведомства.

Как сообщал Лайф, полёты вдоль границ России самолётов-разведчиков США и стран НАТО регулярно фиксируются Минобороны РФ. По итогам прошлой недели российским истребителям пришлось 20 раз подниматься в воздух на перехват возможных нарушителей границ.