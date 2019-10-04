Россия предложила перенести заседание Первого комитета ГА ООН в Вену или Женеву

Такое заявление было сделано из-за невыдачи виз США трети российской делегации, которая должна была принимать участие в работе Комиссии по разоружению.

Россия предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, в Вену или Женеву, — из-за того, что трети делегации отказали в выдаче виз США. Об этом заявил на заседании первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он также отметил, что Россия готова обсудить этот вопрос в рамках Генеральной Ассамблеи.

— Пока визовый вопрос остаётся подвешенным, мы предлагаем взять техническую паузу для его урегулирования в срочном порядке. Как только будут выданы визы всей без исключений нашей делегации, готовы возобновить официальную сессию, — прокомментировал Полянский.

Первый зампостпреда также отметил, что США обязаны обеспечить доступ абсолютно всех официальных представителей государств для заседаний в ООН. Он пояснил, что право принимать у себя штаб-квартиру — это привилегия в обмен на определённые гарантии, которые в этот раз американская сторона не выполнила. По словам Полянского, Вашингтон не имел права самостоятельно принимать решение о том, кому выдавать визы, а кому нет.

Напомним, ранее разрешение на въезд в США не получили члены российской делегации, в частности глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. Такое решение Штатов назвала возмутительным официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.