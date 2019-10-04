Эксперты рассказали, какие туристы чаще отправляются на поиск приключений

По данным британских социологов, активный отдых чаще всего предпочитают люди старше 50 лет.

Специалисты крупного международного туроператора провели опрос нескольких тысяч туристов из Великобритании, чтобы выявить, кто к какому виду отдыху больше предрасположен. Как сообщает The Sun со ссылкой на материалы исследования, туристы от 50 лет и старше намного активнее молодых людей выбирают за границей активный отдых, отклоняются от основных туристических маршрутов в поисках приключений и охотно пользуются услугой познавательных экскурсий.

По данным экспертов, выезд за пределы курортной зоны практикуют около 70% британских туристов в возрасте за 50 лет. В то время как среди туристов до 30 лет этот показатель составляет 54%.

Более 40% респондентов старше 50 лет признались, что регулярно во время поездок заводят себе друзей за границей, в то время как среди молодых людей этот показатель не превышает трети от общего числа опрошенных.

И совершенно обратная пропорциональность наблюдается в вопросе отдыха ради летнего загара. 22% молодых людей предпочитают проводить время на пляже под солнцем, в то время как у людей старших поколений этот показатель не превышает 15%.

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