СМИ: Трамп отозвал посла США на Украине после жалоб своего адвоката

По словам правозащитника, Мари Йованович препятствовала расследованию в отношении Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Президент США Дональд Трамп отозвал посла Соединённых Штатов на Украине Мари Йованович из-за жалоб на препятствование в расследовании дела бывшего вице-президента Джозефа Байдена, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, союзники американского лидера и его личный адвокат Рудольф Джулиани сообщили, что Йованович пытается подорвать попытки Белого дома убедить власти Киева заняться этим вопросом.

Источники издания утверждают, что отстранение посла является приоритетной задачей для Трампа, эту идею поддержал госсекретарь США Майк Помпео.

The Wall Street Journal приводит слова Джулиани о том, что в личных беседах Йованович неоднократно выражала недовольство президентом. По мнению адвоката, она препятствовала проведению расследования в отношении Байдена и его сына Хантера. При этом, отметил правозащитник, Трамп вспомнил о том, что с послом были трудности, и был уверен, что она уже уволена.

Ранее, 2 октября, экс-посла США на Украине вызвали в конгресс на допрос.