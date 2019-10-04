Педагога из Кемерова уволили из-за сходства с порноактрисой

Студенты колледжа нашли в Сети ролик эротического характера, где главная героиня была копией их учительницы, и начали шантажировать женщину, после чего ей пришлось написать заявление и уйти из образовательного учреждения.

В Кемерове педагога горнотехнического колледжа Юлию Скуратову вынудили уволиться из-за сходства с героиней порноролика. Это не первый случай, когда ученики шантажируют педагога, похожего на звезду откровенного кинофильма. Об этом рассказывает "Московский комсомолец".

Студенты учебного заведения нашли в Сети фильм для взрослых, главная героиня которого один в один походила на их преподавательницу. Сначала они показали ролик самой Юлии, но она опровергла все домыслы и заявила, что никогда не снималась в подобном кино. Подростки заявили, что готовы поверить в это, если им заплатят.

Учительница не пошла на поводу у шантажистов, и тогда кадры были продемонстрированы руководству колледжа и обнародованы в соцсетях, где вызвали шквал комментариев. Ученики начали преследовать Скуратову домыслами и шутками. После этого педагогу пришлось уволиться.

Как сообщил "Московскому комсомольцу" выпускник колледжа, это уже не первый случай. В его студенческие годы учащиеся также нашли порноролик, где героиня была просто копией их преподавательницы русского языка. Тогда про курьёз забыли.

В издании отметили, что личность педагога сейчас активно обсуждается на порносайтах. Одни пользователи убеждены, что педагог с почти 10-летним стажем работы не могла сниматься в порно. А другие активные посетители "порталов для взрослых" уверяют: на откровенных кадрах — именно преподаватель математики. Наблюдатели отметили, что у учительницы родимые пятна на руке и рыжие волосы точь-в-точь как у главной героини порноролика.

Друзья и знакомые Юлии Скуратовой отказались давать комментарии. Департамент образования также воздержался от ответа.