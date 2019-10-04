Россияне назвали идеальный размер зарплаты

Согласно данным исследования, самые высокие ожидания от зарплаты у москвичей, а меньше всего денег просят жители Оренбурга.

Среднестатистический гражданин России был бы счастлив, если бы его ежемесячный доход равнялся 161 тысяче рублей. Однако показатели значительно разнятся не только в зависимости от региона, но и от пола респондентов — мужчины называли сумму желаемого заработка гораздо выше, чем женщины. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на сервис по поиску работы Superjob.

— Среднестатистическому россиянину нужна 161 тысяча рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 тысяча и 138 тысяч рублей соответственно, — говорится в материале.

Есть также различия и по возрастному показателю. Респонденты до 24 лет заявили что в среднем им хватит для счастья и 118 тысяч рублей. В то время как людям за 35 требуется уже 172 тысячи рублей.

Ещё один фактор, сильно влияющий на размер желаемой зарплаты, — уровень реальной зарплаты. Те, кто сейчас ежемесячно зарабатывает менее 30 тысяч рублей, хотели бы получать 117 тысяч. А вот люди с зарплатой более 80 тысяч, мечтают о заработке в 238 тысяч рублей.

Самые высокие ожидания от зарплаты у жителей Москвы — в среднем им для счастья нужно 212 тысяч рублей ежемесячно. За ними следом идут жители Владивостока (205 тысяч рублей) и жители Ростова-на-Дону (200 тысяч рублей). А вот тройка лидеров среди городов, жители которых имеют самые невысокие требования по зарплате: Липецк (124 тысяч рублей в месяц), Киров (120 тысяч) и Оренбург (115 тысяч).

Уточняется, что опрос проводился в период с 16 по 26 августа 2019 года среди 2,5 тысячи жителей России старше 18 лет.

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