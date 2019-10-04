Случаи летального исхода зарегистрированы в 15 штатах, более 1000 любителей электронного никотина получили лёгочные заболевания, 70% из них не достигли 35 лет.

По меньшей мере 18 человек умерли в США из-за курения электронных сигарет, и более чем у 1000 были диагностированы лёгочные заболевания, сообщается в докладе американских центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention).

Случаи летального исхода зарегистрированы в 15 штатах. Как сообщается в отчёте, более 70% заболевших — люди в возрасте до 35 лет, в том числе 18% — подростки, не достигшие совершеннолетия.

— Растущее число случаев повреждения лёгких, которое мы видим в связи с использованием электронных сигарет, или вейпингом, вызывает глубокую обеспокоенность. К сожалению, это может быть верхушкой айсберга, когда речь идёт о растущей угрозе для здоровья, которую эта вспышка представляет для американской общественности, особенно молодёжи... — заявил в докладе доктор Роберт Р. Рэдфилд.

В августе в штате Иллинойс зарегистрировали первую смерть от курения вейпа. С этого момента в США не утихает дискуссия относительно электронных сигарет. Президент Дональд Трамп пообещал принять жёсткие меры по борьбе с электронными испарителями. В штате Нью-Йорк запретили продажу ароматизированных жидкостей, не дожидаясь решения федеральных властей.