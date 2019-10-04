Актёра Джеймса Франко снова обвинили в сексуальных домогательствах

Студентки школы, основанной кинозвездой, пришли развить свои навыки и достичь карьерных высот, а вместо этого стали жертвами непотребного поведения.

Студентки школы исполнительского мастерства Джеймса Франко обвинили актёра в домогательствах и неподобающем поведении, сообщает New York Times.

Девушки подали иск в суд Лос-Анджелеса. По их заявлению, Франко и его коллеги воспользовались своим руководящим положением и приставали к ним.

Актрисы Сара Титер-Каплан и Тони Гаал пришли в актёрскую школу с надеждой развить свои навыки, продвинуться по карьерной лестнице и поработать со знаменитым основателем, звездой кино и телевидения. Вместо этого их склонили к прослушиваниям сексуального характера для фильмов, которые никогда не выйдут в прокат.

Это уже не первый случай, когда кинозвезду обвиняют в домогательствах. В январе прошлого года сразу пять женщин заявили о непотребном поведении Франко. А в апреле его звезду на "Аллее славы" исписали оскорблениями.