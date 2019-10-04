Приговор сторонникам ИГИЛ, готовившим теракт на Сахалине, вступил в силу

Оба сторонника террористической организации "Исламское государство"*, планировавших теракт на Сахалине, получили по 11 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу сегодня, 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Одного из осуждённых Дальневосточный окружной военный суд признал виновным в подготовке теракта и незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Второй сторонник ИГ получил срок за пособничество.

О готовящемся на Сахалине теракте стало известно ещё в 2017 году. Сообщалось, что двое задержанных — гражданин одной из центральноазиатских республик и россиянин — планировали совершить теракт в месте массового пребывания людей. По данным ФСБ, взрывчатку собрал иностранец под влиянием россиянина.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.