СМИ: Министр энергетики США Рик Перри планирует покинуть свой пост в ноябре

Глава ведомства был втянут в разбирательства импичмента из-за контактов с Украиной, однако, по словам осведомлённых информаторов, его уход не связан с этими событиями.

Глава Минэнерго США Рик Перри планирует покинуть свой пост в ноябре, заявляет издание Politico со ссылкой на трёх человек, знакомых с планами министра.

— Бывший губернатор Техаса во многом избежал сложностей, которые вытеснили из администрации других членов кабинета, но из-за своих контактов с Украиной он оказался втянут в расследование в рамках импичмента... Тем не менее три собеседника заявили, что "украинское дело" не связано с уходом Перри, — отмечается в сообщении. Известия о возможной отставке начали появляться ещё в апреле.

Как отмечает издание, место министра временно займёт его заместитель Дэн Броллетт. В Белом доме не прокомментировали будущее Перри, и представитель Министерства энергетики отказался сообщить, уйдёт ли он в отставку в следующем месяце.

Глава Минэнерго занял свой пост в 2017 году вместе с приходом администрации Дональда Трампа. Перри присутствовал на инаугурации лидера Украины Владимира Зеленского, в то время как глава Белого дома и вице-президент Майк Пенс не посетили церемонию.