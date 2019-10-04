На новейшем универсальном российском атомном ледоколе прошёл запуск реактора

На новом универсальном атомном ледоколе "Арктика" проекта 22220 прошёл пуск реакторной установки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя госкорпорации "Росатом", по заказу которой было построено судно.
— Состоялся физический пуск обоих ядерных реакторов, входящих в реакторную установку ледокола. Далее, после необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности. А затем предстоит начать и ходовые испытания "Арктики", — рассказал агентству источник.
Ледокол оснащён российской установкой РИТМ-200, состоящей из двух ядерных реакторов. Мощность каждого — 175 МВт. Основным плюсом такой установки являются её экономичность и компактность.
Физической пуск установки — это старт управляемой цепной ядерной реакции в реакторе и выведение на минимальный уровень мощности, которого достаточно для управления этим процессом.
Планируется, что универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 МВт, к каким относится и "Арктика", станут самыми большими и мощными в мире. Их использование необходимо для российского лидерства в Арктике.
Подобные ледоколы будут обеспечивать прохождение судов по арктическим водам, разбивая на пути каравана лёд толщиной до трёх метров. С их помощью будет обеспечена проводка судов с углеводородным сырьём с мест добычи на Ямальском и Гыданском полуостровах, а также с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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