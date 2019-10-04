Минфин предсказал последствия для России при падении цен на нефть до $10

Если такой уровень цен продержится в течение десяти лет, казна недополучит 70% ВВП, а это сумма в несколько десятков триллионов рублей.

Министерство финансов РФ оценило потери бюджета в случае возможных шоков на сырьевых рынках. Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов, сообщает газета "Известия".

При этом в долгосрочной перспективе, если такой уровень цен продержится в течение 10 лет, бюджет государства не получит 70% ВВП (ВВП в 2018 году составил 103 триллиона рублей)

— Вряд ли Минфин всерьёз ожидает такого развития событий. Рассчитывать урон в случае апокалипсиса — это, скорее, чисто техническая задача, — отмечает руководитель направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Летом этого года министр финансов Антон Силуанов рассматривал возможность падения цен на нефть до 30 долларов за баррель. Однако, по данным Минфина, вероятное снижение произойдёт до $40, и это никак не скажется на российском бюджете. При этом эксперты полагают, что сейчас Россия наиболее устойчива к кризисам и имеет достаточную подушку безопасности.