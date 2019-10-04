СМИ: Трамп обсуждал с лидером КНР дело Байдена ещё в июне

Лидер США Дональд Трамп ещё в июне обсуждал с главой КНР Си Цзиньпином вопросы, связанные с бывшим вице-президентом Джо Байденом, сообщает CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В четверг, 3 октября, Трамп заявил, что хочет, чтобы Китай также начал своё расследование в отношении этого дела. Двумя неделями ранее президент заявил, что Китай финансировал Байдена и хотел бы видеть его главой Белого дома.

По данным CNN, лидер США ещё 18 июля обсуждал с Си Цзиньпином политические перспективы его оппонентов в президентской гонке — Джо Байдена и сенатора Элизабет Уоррен.

Запись телефонной беседы хранится на тщательно охраняемом сервере, там же, где и переговоры с Владимиром Зеленским, которые привели к запуску процедуры импичмента.

Напомним, 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора Дональда Трампа и президента Украины. Согласно этим данным, лидер США действительно просил коллегу заняться делом Байдена и получил соответствующее обещание.