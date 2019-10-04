Врач-гепатолог дал советы по поддержанию здоровья печени

Основными причинами заболеваний печени являются сидячий образ жизни, неправильное питание, вирусы, заражение паразитами, а также отравление лекарствами и злоупотребление алкоголем.

Здоровье печени помогут сохранить активный образ жизни, употребление фруктов, овощей и орехов, а также отказ от большого количества спиртного. При этом рекомендуется проходить профилактическое медицинское обследование. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на хирурга-гепатолога Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктора медицинских наук Юрия Коваленко.

Врач также рассказал, что основными причинами заболеваний печени являются сидячий образ жизни, неправильное питание, вирусы, заражение паразитами, а также отравление лекарствами и злоупотребление алкоголем.

По данным Минздрава, в 2018 году было зарегистрировано 529,5 тысячи пациентов с заболеваниями печени, при этом в 2013 году их было 454,5 тысячи. Коваленко пояснил, что увеличение числа больных связано в основном с распространением гепатитов В и С. Заразиться ими можно от контакта с иглой, при нанесении татуировок, проведении косметических процедур.

— Также в последнее время мы наблюдаем увеличение числа больных с первичным раком печени и жировой дистрофией печени, последняя напрямую связана с образом жизни и питанием, — добавил врач.

Однако основными факторами заболевания всё равно выступают заражение гепатитом и чрезмерное употребление спиртных напитков. Последнее непосредственно является причиной хронических диффузных болезней печени.

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