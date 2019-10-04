В Китае обнаружено крупное газовое месторождение

В 2019 году Китай ускорил разработки в Таримском бассейне, где залегает 80% всего топливного запаса страны.

На северо-западе Китая в Таримском бассейне на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района было обнаружено большое месторождение природного газа, сообщили власти КНР.

Специалисты Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) обнаружили скважину, способную дать 18,2 тыс. куб. м газа и 115,15 куб. м конденсата в сутки. Она получила имя "Боцзы-9".

В 2019 году Китай ускорил разработку месторождений в Таримском бассейне, где залегает 80% природного топлива всего Китая.

К настоящему моменту там обнаружено 14 сверхглубоких комплексных месторождений, в год обеспечивающих его добычу в объёме двух миллионов тонн, а также 10 млрд куб. м природного газа.