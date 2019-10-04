Польша может полностью отказаться от поставок российского газа в 2022 году

При этом страна готовится импортировать газ с других направлений. В частности, через новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.

Польша планирует полностью отказаться от поставок российского газа к концу 2022 года. Об этом в эфире Польского радио рассказал уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский.

— На настоящий момент у нас самая большая часть поставок газа идёт из России. Это долгосрочный контакт, от которого мы откажемся в конце 2022 года, — заявил Наимский.

При этом Польша готовится импортировать газ с других направлений. В частности, через новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe, завершение строительства которого как раз планируется на 2022 год.

— Этот газопровод, а также расширенный терминал — это наш стратегический выход из сложившейся зависимости от россиян, — подчеркнул Наимский.

Так, теперь Польша намерена закупать голубое топливо у США и Катара.

Ранее сообщалось, что Польша, США и Украина заключили соглашение о поставках газа.