США подготовили достаточно военных для использования оружия Javelin на Украине

Киев планирует закупить у Вашингтона 150 ракет и пусковые установки к ним на сумму более 40 миллионов долларов.

США подготовили достаточно военных на Украине, чтобы там могли использоваться американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставляемые в страну, заявил командующий Европейским командованием США и главком НАТО в Европе Тод Уолтерс.

Он отметил, что возможны новые поставки ПРК в Незалежную. Госдеп США одобрил продажу Javelin, сумма контракта составит почти 40 миллионов долларов. Речь идёт о покупке Киевом 150 ракет и пусковых установок к ним.

— Украинские военные очень рады Javelin… Полагаю, что с учётом того количества военных инструкторов, которое у нас есть на Украине, должно быть достаточное количество солдат, способных принять эти средства, разместить и продуктивно использовать их. И я думаю, что мы как раз подошли к тому моменту, когда мы можем сказать: "Да, я думаю, что ещё больше этих [комплексов], наверное, поможет, — отметил Уолтерс на брифинге 3 октября.

Покупка комплексов вызвала интерес общественности на фоне заявлений о том, что глава Белого дома Дональд Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского. Стало также известно, что подавший в отставку спецпредставитель США по Украине Курт Волкер лоббировал поставки Javelin.

30 апреля этого года состоялась первая доставка ракетных комплексов в Незалежную.