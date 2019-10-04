В Барнауле более чем на 11 часов задерживают рейс компании "Аэрофлот"

В аэропорту столицы Алтайского края самолёт сообщением Барнаул — Москва задерживают уже более 11 часов. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта Алтайского края.

— Сегодня, 4 октября, по техническим причинам, не зависящим от деятельности служб аэропорта г. Барнаула, не вылетел рейс компании "Аэрофлот" направлением Барнаул — Москва, — говорится в сообщении.

Также подчёркивается, что всем 148 пассажирам предоставили питание и размещение в гостиницах.

Сейчас вылет нового судна запланирован на 19:30 по местному времени (15:30 мск). Вылететь рейс должен был в 07:05 (03:05 мск).