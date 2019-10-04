В Забайкалье с самолёта ДОСААФ изъяли 150 кг незаконно выловленной рыбы

Самолёт Ан-2 читинского клуба ДОСААФ задержан в Забайкалье, на его борту обнаружено более 150 килограммов незаконно выловленной рыбы на сумму почти миллион рублей, об этом сообщили ТАСС в территориальном отделе Росрыболовства.
— Поступила информация, что возле села Усть-Каренга в Тунгокоченском районе стоит самолёт Ан-2 с браконьерами, которые ловят рыбу в реках Витим и Каренга в запретный период. Задержание проходило на аэродроме в Чите, его проводили сотрудники МВД и Росгвардии, инспекторы Росрыболовства, — сообщили в ведомстве.
На борту находилось семь человек. Всего сотрудники правоохранительных органов изъяли 250 рыб, среди которых лещ, щука и таймень, занесённый в Красную книгу. Также было обнаружено рыболовное оборудование: сети, спиннинги, лодки и моторы к ним.
Конфискат был направлен на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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