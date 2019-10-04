В Москве ожидается дождливая погода и +14 градусов тепла

Облачная дождливая погода ожидает москвичей 4 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В дневные часы воздух в столице прогреется до 12–14 градусов тепла. Однако ночью температура составит +5 градусов. В связи с дождями в Московской области объявлен жёлтый уровень опасности.

Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с и кратковременными порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.

Однако в Московской области местами будет чуть холоднее. Если днём температура составит 10–15 градусов тепла, то в ночные часы столбики термометров могут опуститься до +2 градусов.