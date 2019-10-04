В Якутии сел на мель паром с пассажирами, проводится эвакуация

Сейчас на месте работают три лодки, а также 20 единиц автотранспорта для доставки людей до кафе, где им обеспечили бесплатное горячее питание.

В Якутии у села Кескил Томпонского района паром сел на мель, сообщает портал ЯСИА.

Полностью груженное машинами плавсредство застряло на реке Алдан, пассажиры провели всю ночь на борту, утром была организована их перевозка на моторных лодках.

Сейчас на месте работают три лодки, а также 20 единиц автотранспорта для доставки людей до кафе, где им обеспечили бесплатное горячее питание.

— На пароме пять микроавтобусов, девять грузовых, шесть легковых автомашин... Должен подойти другой паром и попробовать снять их с мели, — сообщили в Единой диспетчерской службе Томпонского района Якутии.

На пароме, по предварительной информации, возникла техническая неисправность, угрозы его опрокидывания нет.