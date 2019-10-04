Депутат Рады заявил, что Россия перекрыла поставки угля на Украину

По его словам, именно в это время в страну начало поступать российское электричество, что ставит Незалежную в ещё более зависимое положение.

Депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза шахтёров Михаил Волынец заявил на своей странице в "Фейсбуке", что Россия якобы перекрыла поставки энергетического угля на Украину через территорию Белоруссии.

— Вчера Россия перекрыла белорусский коридор поставок энергетического угля на Украину. Ситуация с наполнением угольных складов ТЭС в преддверии зимы и без того была неудовлетворительная, теперь станет катастрофической, — отметил депутат.

По его словам, на Украину поставляется 300–400 тонн российского угля. В ОАО "РЖД" были отправлены заявки на перевозки через Белоруссию, однако ни одна из них на момент 1 октября не была одобрена.

Именно в тот день, когда "Российские железные дороги" заблокировали доставку угля, на Украине начались поставки российского электричества, подчеркнул депутат. По его мнению, это ставит страну в ещё более зависимое положение.