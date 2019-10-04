Напавшим на полицейских в Париже оказался глухой программист

При этом преступник обладал доступом к секретным данным, так как работал в отделе одной из префектур страны.

Нападение на полицейских в Париже, в результате которого погибло четыре человека, совершил глухой программист. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Преступником оказался 45-летний Микаэль Арпон, который с 1993 года работал программистом на острове Мартиника.

Также известно, что он работал в разведывательном отделе префектуры, а потому имел доступ к секретным данным. Кроме того, сообщается, что полтора года назад он принял ислам, однако версия о том, что преступление было совершено по религиозным мотивам, считается маловероятной.