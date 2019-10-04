Врачи приняли экстренные роды у женщины, попавшей под колёса трамвая в Улан-Удэ

В Улан-Удэ врачи приняли экстренные роды у женщины, попавшей под колёса трамвая. Сейчас ребёнок находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Бурятия.

В ведомстве также отметили, что на данный момент за младенцем наблюдают врачи детской республиканской клинической больницы. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Мать ребёнка также находится под присмотром специалистов, однако информации о её состоянии не поступало.