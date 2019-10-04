Подозреваемого в убийстве кондуктора во Владивостоке заключили под стражу

Во Владивостоке заключили под стражу подозреваемого в убийстве женщины-кондуктора. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Приморскому краю Аврора Римская.

— Сегодня по ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, — заявила Римская.

Она также отметила, что в ходе расследования было выявлено ещё два случая нападения мужчины на сотрудников депо. Ранее сообщалось о том, что в вечер предполагаемого совершения убийства подозреваемый напал на охранницу в депо.

Напомним, во Владивостоке кондуктор трамвая умерла после того, как её железным прутом избил пассажир. На след подозреваемого полицейских вывела служебная собака, им оказался 39-летний мужчина. Местные жители рассказали о настоящей ненависти задержанного к трамваям.