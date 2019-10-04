В Санкт-Петербурге загорелся склад площадью 3,9 тысячи квадратных метров — видео

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На юго-востоке Санкт-Петербурга загорелся склад площадью 3,9 тысячи квадратных метров. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ЧП.

На кадрах видно, как от места возгорания валят клубы густого чёрного дыма. Инцидент произошёл в одноэтажном помещении на улице Софийской в посёлке Петро-Славянка.

<p>Фото © LIFE</p>

По информации ТАСС, в здании произошло обрушение кровли на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности, однако вскоре он был понижен до второго.

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