В Санкт-Петербурге загорелся склад площадью 3,9 тысячи квадратных метров — видео

На юго-востоке Санкт-Петербурга загорелся склад площадью 3,9 тысячи квадратных метров. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ЧП.

На кадрах видно, как от места возгорания валят клубы густого чёрного дыма. Инцидент произошёл в одноэтажном помещении на улице Софийской в посёлке Петро-Славянка.

По информации ТАСС, в здании произошло обрушение кровли на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности, однако вскоре он был понижен до второго.