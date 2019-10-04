В Мексике разбился вертолёт ВВС, уничтожавший наркотические растения

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Фото © Flickr / Jevgenijs Slihto

В Мексике разбился самолёт марки Bell, принадлежавший ВВС страны. Находившийся в кабине пилот погиб. Причины аварии обнародованы не были. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Мексики.

Благодаря мастерству пилота... три члена экипажа не пострадали, однако он сам, к сожалению, погиб, — говорится в опубликованном сообщении.

Также уточняется, что данный борт был задействован в уничтожении посадок наркосодержащих растений в труднодоступных районах горной системы Западная Сьерра-Мадре. Сама авария произошла в штате Дуранго, на северо-западе Мексики.

Министр национальной обороны Мексики Луис Кресенсио Сандоваль выразил соболезнования семье погибшего пилота.

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