Двухмесячная пассажирка рейса Грозный — Москва скончалась в Волгограде

Двухмесячная девочка, из-за резкого ухудшения состояния которой борт, летевший из Грозного в Москву, был вынужден совершить посадку в аэропорту Волгограда, скончалась в больнице. Об этом Лайфу сообщили в СУ Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

Как сообщает ведомство, ребёнка везли в столицу для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Однако во время перелёта ей внезапно стало хуже. Экипаж самолёта принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Волгограда.

Сопровождавший девочку врач-реаниматолог попытался спасти её, однако, несмотря на все усилия, младенец умер в реанимации одной из больниц города, куда её доставили уже в состоянии клинической смерти.

— По предварительным данным, ребёнок страдал врождённым заболеванием сердца, — сообщили в СК.

По факту смерти девочки следственным управлением СК РФ по региону проводится доследственная проверка.