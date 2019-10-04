Школьники вставили снимок 64-летней учительницы в порноролик, та пошла в полицию

Сама учительница с 40-летним стажем работы в образовании в шоке от произошедшего.

Учительница одной из школ Красноярска подала заявление в полицию после того, как ученики распространили в социальных сетях ролик интимного содержания с героиней, внешне похожей на педагога. В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на краевой главк МВД РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ученики решили жестоко подшутить над учительницей. Сотни детей поделились на своих страницах видео с провокационной подписью "Восьмиклассники поспорили, что займутся сексом с завучем". При этом они подписали номер школы и фамилию педагога.

Сама учительница с 40-летним стажем работы в образовании в шоке от произошедшего.

— То, что это не я, — видно же сразу. Почему это случилось со мной?! Это не месть — абсолютно точно, некому мне мстить, у меня со всеми ребятишками хорошие отношения, конфликтов нет, — цитирует женщину "Комсомольская правда".

Она также отметила, что одна из девочек, перепостивших видео, пришла к педагогу извиняться. Девочка учится не в той школе, в которой преподаёт учительница. Школьница также написала пост с извинениями на своей странице во "ВКонтакте".

О причинах такого поступка детей можно только догадываться. Как пишет КП, учителя предполагают, что таким образом дети решили повеселиться. Они нашли в Интернете интимное видео, героиня которого слегка похожа внешне на педагога школы, и приписали участие в нём 64-летней учительнице.

О том, что эта злая шутка выходит за все рамки дозволенного, пишет на своей странице в "Фейсбуке" и официальный представитель Управления образования города Евгения Тимашева.

— Я не знаю, как это теперь остановить и убрать. И я же теперь вынуждена давать объяснения! Учитель что, получается, у нас совсем беззащитен, любой может поиздеваться? — возмущается педагог.

В Управлении образования Красноярска комментариев по ситуации пока не дают. Однако одно ясно: теперь шутниками будет заниматься полиция.