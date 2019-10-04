В Приамурье закрыли детский сад из-за вспышки кишечной инфекции

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Фото © Pixabay

В городе Завитинске Амурской области временно закрыли детский сад из-за вспышки кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В детском саду № 7 города Завитинска зарегистрированы заболевания острыми кишечными инфекциями, вызванные норовирусами... За контактными детьми установлено ежедневное медицинское наблюдение, — говорится в сообщении.

В качестве предварительной причины распространения вируса называется несвоевременная изоляция источника инфекции.

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