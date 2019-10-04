Директор турфирмы в Кузбассе присвоила 5 млн рублей и получила срок в колонии

Женщина получала от клиентов деньги для оплаты билетов и проживания в гостиницах, однако тратила их в личных целях.

Заводский районный суд города Кемерово приговорил директора турфирмы к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении за растрату средств клиентов. Соответствующее заявление разместили на сайте регионального главка МВД России.

Потерпевшие обратились в полицию и сообщили, что заплатили за отдых, но никуда поехать так и не смогли, так как офис турфирмы закрыт, а директор на связь не выходит. По факту инцидента возбудили дело по статье "Присвоение или растрата".

Выяснилось, что 60-летняя злоумышленница получала от клиентов деньги для оплаты билетов и проживания в гостиницах, однако тратила их на личные цели.

— В ходе следствия были собраны доказательства по 61 эпизоду преступной деятельности фигурантки. Общая сумма ущерба, причинённого клиентам турфирмы, составила более 5 миллионов рублей, — отметили в ведомстве.

Осуждённая также должна возместить потерпевшим нанесённый ею ущерб.