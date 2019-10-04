Четыре человека погибли при экстренной посадке Ан-12 рядом с аэропортом Львова

На Украине недалеко от аэропорта Львова самолёт Ан-12 совершил экстренную посадку. По предварительным данным, в результате ЧП погибло четыре человека. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Экипаж принял решение совершить аварийную посадку из-за закончившегося топлива. Судно выполняло чартерный рейс из Испании во Львов.

Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, самолёт исчез с радаров при заходе на посадку на расстоянии 13,7 километра от аэропорта.

— В 7:29 один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку. В 7:46 самолёт Ан-12 найден на расстоянии 1,5 километра от взлётно-посадочной полосы, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что самолёту — 51 год.