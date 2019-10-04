У безработной москвички украли Lexus за 3,6 млн рублей

79

Фото © Flickr / The Car Spy

Неработающая жительница Москвы обратилась в правоохранительные органы и сообщила о краже её машины стоимостью 3,6 миллиона рублей. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Сотрудники полиции выяснили, что на улице Дубнинской, дом 13 неизвестный похитил принадлежащий женщине автомобиль Lexus RX 350 стоимостью около 3,6 миллиона рублей, — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей "Москва".

По предварительным данным, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×