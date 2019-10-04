В Совфеде предложили дать льготы россиянам, которые сделают прививки

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Фото © Pixabay

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко предложила ввести льготы для россиян, прошедших вакцинацию. По её словам, необходимо стимулировать граждан для участия в мероприятиях по борьбе с инфекциями.

На мой взгляд, лучше применять различные стимулирующие механизмы воздействия, чем запретительные меры. Например, можно рассмотреть возможность предоставления соответствующих льгот при вакцинации, — сказала сенатор в беседе с агентством "Москва".

Парламентарий добавила, что в целом ситуация с вакцинацией в России соответствует всем международным стандартам.

Напомним, ранее социальная сеть "ВКонтакте" пометила специальными предупреждающими знаками сообщества антипрививочников.

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