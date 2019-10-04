Эксперты рассказали, какую опасность несут винные напитки

Более трети российских семей регулярно приобретают такие напитки. За последний год их стали покупать на 9,1% чаще.

В некоторых винных напитках содержатся не совместимые с алкоголем вредные добавки. Какие из них могут нанести вред здоровью, выяснили эксперты "Роскачества".

В винных напитках в соответствии с действующими стандартами "должно быть не меньше половины объёма виноматериалов". Также добавляются вода, ректификованный этиловый спирт, красители, ароматизаторы и двуокись углерода — чтобы сделать смесь игристой.

При этом есть и другие добавки, более вредные. Так, в составе винных напитков иногда можно найти консервант сорбата калия. Несмотря на то что во многих странах использование этого вещества в сочетании с алкоголем жёстко регламентировано, в некоторых напитках, например в Bosca Anniversary, этот консервант присутствует.

— Большую популярность приобрёл винный напиток Aviva. В Интернете его любят называть шампанским, но это именно винный напиток, в котором плавает некая перламутровая взвесь — "Кандурин", составленная из нескольких компонентов с маркировкой Е (в вине такого рода добавки недопустимы), — добавили в пресс-службе организации.

При этом эксперты предупредили, что у этого продукта уже появилось множество более дешёвых "двойников" в РФ, зачастую такие напитки производят в Северной Осетии.

Более трети российских семей регулярно приобретают винные напитки. За последний год их стали приобретать на 9,1% чаще. Цена этого продукта на полке превышает стоимость многих образцов игристого вина из 100% винограда.

— И разливается винный напиток не в пластиковые бутылки и не жестяные банки, где ему самое место, а в бутылку, форма которой очень напоминает бутылку из-под шампанского. Пробка, проволочная уздечка-мюзле (совершенно, кстати, бесполезная для этого малогазированного продукта), колпачок из красивой фольги — всё имитирует настоящее вино, — говорят в "Роскачестве".

При этом эксперты призывают любителей данных напитков обращать внимание на контр-этикетку, где содержится вся информация о составе и где в том числе можно обнаружить вредные добавки.