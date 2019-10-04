Появились кадры с места крушения Ан-12 на Украине

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич опубликовал кадры с места крушения транспортного самолёта Ан-12, выполнявшего рейс из испанского города Виго.

Напомним, в результате инцидента погибли трое человек.

Всего на борту находилось восемь человек: семь членов экипажа и мужчина, который сопровождал некий груз.

Решение об экстренной посадке было принято из-за нехватки горючего, однако самолет упал в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы львовского аэропорта. По данным украинских СМИ, самолёт был произведён 51 год назад.