Появились кадры с места крушения Ан-12 на Украине

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Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич опубликовал кадры с места крушения транспортного самолёта Ан-12, выполнявшего рейс из испанского города Виго.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/igor.zinkevych/posts/2492760970777513" target="_blank">Igor Zinkevych</a></p>

Напомним, в результате инцидента погибли трое человек.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/igor.zinkevych/posts/2492760970777513" target="_blank">Igor Zinkevych</a></p>

Всего на борту находилось восемь человек: семь членов экипажа и мужчина, который сопровождал некий груз.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/igor.zinkevych/posts/2492760970777513" target="_blank">Igor Zinkevych</a></p>

Решение об экстренной посадке было принято из-за нехватки горючего, однако самолет упал в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы львовского аэропорта. По данным украинских СМИ, самолёт был произведён 51 год назад.

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