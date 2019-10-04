Неизвестные с оружием попытались захватить завод "Кубанские деликатесы"

Нападавшие уже покинули территорию предприятия, сейчас на месте работает следственная группа.

В Краснодарском крае группа неизвестных осуществила попытку рейдерского захвата завода "Кубанские деликатесы". Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Утром около десяти человек на четырёх автомобилях подъехали к заводу, началась перестрелка, злоумышленники расстреляли охранников. По информации на 10:00, нападавшие покинули территорию завода.

Четверо пострадавших охранников доставлены в больницу Славянска-на-Кубани с огнестрельными ранениями головы, шеи и других частей тела. На месте работает следственная группа.

По уточнённым данным, о рейдерском захвате речь не идёт. Инцидент со стрельбой — это конфликт двух учредителей предприятия, которые после смерти владельца завода решили его поделить.