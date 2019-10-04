Две кошки чудом спаслись из горящей квартиры в Петербурге — видео

По официальным данным МЧС, в результате происшествия из людей никто не пострадал.

Пожар охватил квартиру в одном из пятиэтажных домов в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, в результате ЧП погибло пять кошек, однако позднее выяснилось, что двоим из них чудом удалось спастись. Об этом сообщает Пятый канал.

Инцидент произошёл вечером в четверг, 3 октября, во Фрунзенском районе города. В пятиэтажном доме на улице Боровой полностью выгорела квартира на втором этаже, где проживали женщина с сыном. 15 жильцов дома успешно были эвакуированы, а вот пушистым постояльцам повезло меньше.

Ранее СМИ сообщали, что в результате чрезвычайного происшествия погибло пять котов, проживающих в квартире, где началось возгорание. Однако позднее выяснилось, что двое из них чудом сумели спастись. После ветеринарного осмотра лохматые погорельцы временно отправились на передержку.

Правоохранители считают, что пожар начался в квартире после того, как в доме была приостановлена поставка газа и электроснабжения. Сын хозяйки квартиры включил газ, чем вызвал возгорание.